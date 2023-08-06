В Польше отключили германскую ветку нефтепровода «Дружба»

Одна из двух польских веток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключена из-за утечки. Об этом говорится в сообщении оператора участка трубопровода в Польше – компании PERN.

«В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили утечку в трубопроводе «Дружба» в районе Ходеч на одной из двух веток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Прокачка на поврежденном участке была сразу же отключена», – уточнила компания.

Как отмечается, вторая ветка нефтепровода функционирует в обычном режиме.

Варшава, Светлана Антонова

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