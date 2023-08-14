В США на авиашоу потерпел крушение истребитель МиГ-23

Во время авиашоу в США потерпел крушение истребитель МиГ-23. Пилоты успели катапультироваться. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Детройта.

Мероприятие «Гром над Мичиганом» проходило неподалеку от города Белвиль. МиГ-23 резко сменил направление в воздухе и начал падать. В этот момент пилоты катапультировались. Позже их доставили в больницу с легкими травмами.

Самолет рухнул на парковку жилого комплекса. Несколько автомобилей получили повреждения. При этом людей поблизости не было, никто не пострадал.

В настоящее время проводится расследование. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выясняет причины авиакатастрофы.

Детройт, Зоя Осколкова

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