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Понедельник, 14 августа 2023, 09:11 мск

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В США на авиашоу потерпел крушение истребитель МиГ-23

Архив, фото: Минобороны РФ

Во время авиашоу в США потерпел крушение истребитель МиГ-23. Пилоты успели катапультироваться. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Детройта.

Мероприятие «Гром над Мичиганом» проходило неподалеку от города Белвиль. МиГ-23 резко сменил направление в воздухе и начал падать. В этот момент пилоты катапультировались. Позже их доставили в больницу с легкими травмами.

Самолет рухнул на парковку жилого комплекса. Несколько автомобилей получили повреждения. При этом людей поблизости не было, никто не пострадал.

В настоящее время проводится расследование. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выясняет причины авиакатастрофы.

Детройт, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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