Япония и США разработают оружие для перехвата гиперзвуковых ракет

Япония и США вместе займутся разработкой ракет-перехватчиков для гиперзвукового оружия. Ожидается, что план работ премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден согласуют при личной встрече в конце недели, передает агентство «Киодо» со ссылкой на источники в японском правительстве.

Гиперзвуковые ракеты при их огромной скорости трудно отследить с помощью радара и сбить. Подобные системы есть на вооружении России, Китая, их активно разрабатывает КНДР. Токио и Вашингтон хотят усилить свою защиту от потенциальных противников.

Планируется, что новые ракеты смогут сбивать гиперзвуковые снаряды еще в полете даже с учетом способности некоторого оружия резко менять траекторию ближе к цели. Япония и США уже работали вместе над перехватчиком Standard Missile-3 Block 2A.

В июне министр обороны Японии Ясукадзу Хамада и глава Пентагона Ллойд Остин пообещали углубить сотрудничество в сфере противостояния гиперзвуковым технологиям. В Штатах уже начали разработку истребителей-перехватчиков для гиперзвукового оружия Aegis. В агентстве допустили, что это может быть связано с двусторонним проектом.

Как сообщал «Новый День», Германия, Франция, Нидерланды и Италия планируют создать совместную систему защиты от гиперзвукового оружия. Ожидается, что прототип защитной системы появится в течение трех лет.

Токио, Наталья Рязанова

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