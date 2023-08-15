В Эквадоре за неделю до выборов убили политика

В Эквадоре был убит лидер политического движения «Гражданская революция» Педро Брионес. Ранее неизвестные расправились с кандидатом в президенты Фернандо Вильявисенсьо.

Брионес был убит возле своего дома в эквадорской провинции Эсмеральдас. Как отметила кандидат в президенты от «Гражданской революции» Луиса Гонсалес, «Эквадор переживает самую кровавую свою эпоху из-за попустительства неумелого правительства и государства, захваченного мафией».

Неделей ранее во время предвыборного митинга был застрелен кандидат на пост главы государства от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсьо. В перестрелке также пострадали девять человек, в их числе двое полицейских и кандидат в депутаты. Нападавший позже умер от ран.

Первый тур президентских выборов в Эквадоре намечен на 20 августа.

Кито, Зоя Осколкова

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