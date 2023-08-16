В США определили тюрьму, куда посадят экс-президента Дональда Трампа

Шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда посадит бывшего президента США Дональда Трампа после явки. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, по прибытии в тюрьму Трамп и другие обвиняемые должны будут пройти формальную процедуру ареста: их обыщут, сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев.

Отмечается, что стороны обычно заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям.

Накануне прокуратура обвинила Трампа и его советников в попытке изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия. Сам политик, а также работавшие при бывшем президенте сотрудники Минюста и адвокаты должны сдаться до 25 августа.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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