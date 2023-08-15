Трампа обвинили еще по 13 пунктам во вмешательстве в выборы 2020 года

Прокуратура обвинила бывшего президента США Дональда Трампа и его советников в попытке изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия. Конгрессмен Кевин Маккарти заявил, что это очередная попытка действующего главы государства Джо Байдена повлиять на ход президентских выборов в 2024 году.

Прокуратура составила обвинительное заключение на 98 листах против 19 лиц по 41 пункту. Трампа обвинили по 13 пунктам. Прокуратура считает, что Трамп и глава его предвыборного штаба Марк Медоуз ложными заявлениями и запугиваниями пытались склонить чиновников и избирательную комиссию в штате Джорджия к подмене результатов выборов президента, пишет Reuters.

Трамп, Медоуз, а также работавшие при бывшем президенте сотрудники Минюста и адвокаты должны сдаться до 25 августа, иначе всех арестуют.

С учетом новых обвинений Дональд Трамп стал фигурантом четырех уголовных дел в разной юрисдикции. Ему предъявлены обвинения по 91 пункту. Власти Нью-Йорка обвинили его по 34 пунктам в замалчивании избирательной кампании 2016 года. Обвинения по найденным в имении Трампа секретным документам составили еще 40 пунктов. Спецпрокурор Джек Смит также выделил в отдельное производство четыре пункта обвинения о попытке вмешательства в выборы, передает телеканал CNN. Трамп уже заявил, что обвинения по Джорджии сфальсифицированы и специально оглашены «посреди политической кампании».

Спикер Палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что множащиеся уголовные дела против Трампа стали попыткой Джо Байдена исключить конкурента из президентской кампании 2024 года.

«Байден превратил правительство в оружие против своего ведущего политического оппонента, чтобы повлиять на итог выборов в 2024 году. Теперь окружной прокурор в Джорджии вслед за Байденом нападает на президента Трампа, используя это, чтобы набрать очки для своей политической карьеры», – написал конгрессмен в своем блоге.

Ранее Кевин Маккарти заявил, что расследования против экс-президента США Дональда Трампа призваны отвлечь внимание общества от дела сына действующего главы государства Хантера Байдена. Популярность Трампа у избирателей остается высокой в то время, как одобряющих политику Байдена американцев становится все меньше.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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