В США считают новые обвинения против Трампа способом отвлечь внимание от Хантера Байдена

Новые обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа призваны отвлечь внимание общества от дела сына действующего главы государства Хантера Байдена, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

Он напомнил, что выводы расследования не сходятся с объяснениями, данными президентом Джо Байденом о делах его сына и своем участии в них. Судья не одобрила сделку Хантера Байдена с обвинением, поскольку та предоставляла сыну президента слишком большую свободу. И на фоне этих событий опрос показал высокую популярность Трампа у избирателей.

«Недавно мы узнали: Хантер получал деньги из Китая, президент Байден беседовал с деловыми партнерами Хантера более 20 раз, министерство юстиции Байдена пыталось тайно предоставить Хантеру широкую неприкосновенность. Каждый в Америке мог видеть, что должно было произойти дальше: попытка министерства юстиции отвлечь внимание от новостей и напасть на главного претендента на выдвижение от республиканцев, президента Трампа», – написал Маккарти в сервисе микроблогов.

В предвыборном штабе Трампа обвинили действующую администрацию США в попытке повлиять на президентские выборы 2024 года. И напомнили, что Джо Байден сам стал фигурантом расследования, по итогам которого ему может грозить импичмент.

Политолог Стью Ротенберг спрогнозировал, что новые обвинения в адрес Трампа только подстегнут его популярность у однопартийцев. Так было после выдвижения первых обвинений весной, сказал он в беседе с Reuters.

Профессор права Калифорнийского университета Ричард Хасен объяснил, что никакие обвинения и даже судебный приговор не могут помешать Трампу бороться за пост президента. По его словам, Конституция США не запрещает таким лицам участвовать в выборах. Сложность может возникнуть, только если суд отправит его в тюрьму: сможет ли он управлять страной из-за решетки, передает CNN.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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