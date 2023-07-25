В Вашингтоне начали расследование для импичмента Байдену

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти рассказал о расследовании в отношении президента США Джо Байдена. Итогом разбирательства может стать импичмент главе государства, пишет The Hill.

Предметом расследования станет вовлеченность семьи Байден в коррупционные схемы за рубежом, в частности связи Хантера Байдена с украинскими компаниями. Маккарти заявил, что президент использует методы времен Ричарда Никсона: «вооружает» правительство в интересах своей семьи и мешает конгрессу вести надзор.

«Когда Байден баллотировался в президенты, он сказал американцам, что никогда не говорил о бизнесе. Он сказал, что его семья не получила ни доллара от Китая, но сейчас мы доказали, что это неправда», – сказал спикер.

В середине июня член палаты представителей конгресса США Лорен Боберт призвала законодателей объявить импичмент президенту Байдену. Она заявила, что глава государства не в состоянии выполнять свои обязанности по защите границ собственной страны.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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