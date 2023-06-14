Конгрессу США предложили объявить импичмент Байдену

Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Боберт призвала законодателей объявить импичмент президенту Штатов Джо Байдену.

Республиканка Боберт заявила, что глава государства не в состоянии выполнять свои обязанности по защите границ собственной страны. Такой вывод она сделала из проблем с мигрантами на юге Штатов.

«Джо Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы. По этой причине я внесла в Конгресс положения импичмента, чтобы отстранить его от должности», – сообщила Боберт в сервисе микроблогов.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в трате бюджетных денег на «безумные левые идеи» вместо того, чтобы решить основные проблемы. «Два года назад граница была защищенной, а теперь слабее, чем у какой бы то ни было страны в мире», – заявил Трамп.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что Джо Байден «занимается систематическим разрушением своей страны» и не способен исполнять обязанности президента.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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