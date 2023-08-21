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Понедельник, 21 августа 2023, 11:42 мск

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В Турции 12 человек погибли в аварии с автобусом

Фото: iaahbr.tmgrup.com.tr

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом, в результате которого погибли 12 человек. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Авария произошла в провинции Йозгат в центральной части страны. Автобус съехал с дороги и сорвался в овраг.

По последним данным, погибли 12 человек, еще 19 пострадавших были доставлены в больницу Соргун.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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