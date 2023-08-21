В Турции 12 человек погибли в аварии с автобусом

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом, в результате которого погибли 12 человек. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Авария произошла в провинции Йозгат в центральной части страны. Автобус съехал с дороги и сорвался в овраг.
По последним данным, погибли 12 человек, еще 19 пострадавших были доставлены в больницу Соргун.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube