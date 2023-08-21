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Понедельник, 21 августа 2023, 11:42 мск

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В США три человека скончались после употребления молочных коктейлей

В США три человека скончались после употребления молочных коктейлей. Об этом сообщили в Департамента здравоохранения штата Вашингтон.

С похожими симптомами были госпитализированы шесть человек. Из них только двое выздоровели полностью, трое скончались, еще один проходит лечение.

Как считают врачи, пострадавшие употребили молочный коктейль, в котором находилась бактерия Listeria. Инфекция оказалась сильно запущенной, так как симптомы проявились через несколько недель после фактического заражения.

Смертоносные коктейли продавались в ресторане в Такоме. Проверка показала, что в других заведениях общепита вспышки удалось избежать.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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