В Южной Корее впервые за шесть лет прошли учения с воздушной тревогой

В Южной Корее впервые за шесть лет провели общенациональные учения по действиям при воздушной тревоге. Учения провели в преддверии пуска Северной Кореей ракеты с орбитальным спутником, который в Сеуле считают способным наносить точечные удары по целям на Земле.

Учения начались по всей стране в 14:00 часов и продолжались 20 минут. В них участвовали все государственные организации, частные компании и учебные заведения. Школьникам разрешили собраться в актовых залах вместо убежищ.

Все граждане получили команду прятаться в убежищах или подземных переходах. Метро и электрички не стали останавливать, но вагоны в это время были пустыми. Пассажиров метро не выпускали со станций, пока сирена не сменилась на предупреждающий сигнал, при котором можно передвигаться с осторожностью. Наземный транспорт во время учений стоял по обочинам, согласно инструкции, передает агентство «Рёнхап».

Руководство КНДР уведомило Японию, что с 24 по 31 августа проведет пуск ракеты с орбитальным спутником. Части ракеты-носителя могут упасть в трех морских зонах, две из которых находятся к западу от Корейского полуострова, а третья – к востоку от филиппинского острова Лусон. Японское агентств Kyodo отметило, что окно запуска совпадает с военными учениями Южной Кореи и США, которые стартовали 21 августа и продлятся 11 дней.

Эксперты уверены, что КНДР запустит на орбиту военный спутник-шпион, который сможет наносить точечные удары по целям на Земле.

Напомним, Минобороны КНДР пригрозило применить ядерное оружие в ответ на заход американской стратегической подводной лодки в южнокорейский порт Пусан.

Сеул, Наталья Рязанова

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