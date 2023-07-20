Пхеньян пригрозил Вашингтону применением ядерного оружия

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что в ответ на заход американской стратегической подводной лодки в южнокорейский порт Пусан его страна может применить ядерное оружие, – передает в четверг, 20 июля, агентство Yonhap.

Согласно сообщению агентства глава минобороны КНДР заявил: «Повышенная видимость развертывания стратегических средств, включая стратегические атомные подводные лодки, может подпадать под условия применения ядерного оружия, изложенные в нашем постановлении о национальной политике в области ядерных сил».

Отметим, что накануне глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино заявил, что ракеты КНДР «могут преодолеть большое расстояние и нанести удар по территории Штатов».

Следует напомнить, что представитель Белого дома Курт Кэмпбелл 18 июля сообщил, что стратегическая подводная лодка ВМС США с ядерным вооружением на борту прибыла в порт Пусан в Корейской Республике.

Пхеньян, Иван Бабурин

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