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Среда, 23 августа 2023, 16:11 мск

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В Нью-Джерси 2000 человек остались без света из-за хищной птицы

В Нью-Джерси электричество перестало поступать в дома двух тысяч жителей из-за хищной птицы. Об этом сообщает The Guardian.

Ресурсоснабжающая организация Jersey Central Power & Light отправила ремонтную бригаду, чтобы выяснить причину поломки. Работники обнаружили, что линии электропередач были повреждены из-за рыбы.

Предполагается, что хищная птица не удержала в когтях свой улов и уронила рыбу на провода. В результате был поврежден один из передатчиков. Света лишились почти две тысячи человек. Поломку удалось оперативно устранить.

В компании добавили, что регулярно проверяют опоры и провода на предмет птичьих гнезд, если таковые обнаруживаются, то их перемещают подальше от инфраструктуры энергосети.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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