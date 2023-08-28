В США рухнул железнодорожный мост вместе с поездом

В США обрушился железнодорожный мост в тот момент, когда по нему проезжал грузовой состав. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла в городе Милан штата Теннесси. Неподалеку от завода по очистке сточных вод произошло подтопление, опоры подмыло водой, в результате мост рухнул.

Несколько грузовых выгонов сошли с рельсов и перевернулись. Отмечается, что в контейнерах не было опасных для окружающей среды веществ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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