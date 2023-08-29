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Полиция США не стала штрафовать Илона Маска за стрим за рулем

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Американский бизнесмен Илон Маск нарушил закон, но полиция США отказалась выписывать ему штраф. Об этом пишет The Verge.

Миллиардер вел прямую трансляцию за рулем автомобиля на трассе в Калифорнии. При этом Маск отключил автопилот своей Tesla и взял управление на себя, не прерывая прямой эфир.

Пользователи в комментариях отметили, что такой способ вождения является нарушением ПДД и карается штрафом в размере 20 долларов.

Однако полицейские не стали штрафовать бизнесмена. «Если бы офицер увидел водителя с телефоном в руке, он мог бы выписать ему штраф за нарушение закона Калифорнии о вождении», – заявил капитан полиции Пало-Альто Джеймс Рейфшнайдер. Но так как Маск не был остановлен правоохранителями в тот момент, то и наказывать его не будут.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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