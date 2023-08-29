Полиция США не стала штрафовать Илона Маска за стрим за рулем

Американский бизнесмен Илон Маск нарушил закон, но полиция США отказалась выписывать ему штраф. Об этом пишет The Verge.

Миллиардер вел прямую трансляцию за рулем автомобиля на трассе в Калифорнии. При этом Маск отключил автопилот своей Tesla и взял управление на себя, не прерывая прямой эфир.

Пользователи в комментариях отметили, что такой способ вождения является нарушением ПДД и карается штрафом в размере 20 долларов.

Однако полицейские не стали штрафовать бизнесмена. «Если бы офицер увидел водителя с телефоном в руке, он мог бы выписать ему штраф за нарушение закона Калифорнии о вождении», – заявил капитан полиции Пало-Альто Джеймс Рейфшнайдер. Но так как Маск не был остановлен правоохранителями в тот момент, то и наказывать его не будут.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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