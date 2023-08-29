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В Великобритании сотни авиарейсов отменили из-за масштабного сбоя

В Великобритании сотни авиарейсов отменили из-за технического сбоя. В результате диспетчерам пришлось вручную проводить множество операций. На ликвидацию последствий инцидента уйдет не менее пяти дней, сообщает BBC.

Сбой в программном обеспечении аэропортов произошел накануне. Национальная служба управления воздушным движением (NATS) была вынуждена ввести ограничения на полеты воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность.

В результате были перенесены, задержаны и отменены более 500 рейсов авиарейсов, тысячи пассажиров застряли в аэропортах и ждут отправления. Сбой пришелся на один из самых загруженных дней в году, когда многие британцы возвращаются домой после летних отпусков и школьных каникул.

Отмечается, что технические проблемы затронули автоматическую обработку полетных планов, в том числе данные о времени вылета и прилета, пункте назначения и маршруте. В результате сведения приходилось вносить в систему вручную.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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