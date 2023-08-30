В США 11 пассажиров попали в больницу после перелета

Пассажиры и члены экипажа американской авиакомпании Delta были госпитализированы с травмами, полученными из-за турбулентности. Об этом сообщает телеканал Atlanta News First со ссылкой на перевозчика.

Инцидент произошел на борту лайнера, совершавшего рейс по маршруту из Милана в Атланту. Всего в самолете находилось 14 членов экипажа и 151 пассажир.

«Члены команды Delta Care Team активизируются, чтобы связаться с клиентами рейса Delta 175, который испытал сильную турбулентность перед благополучной посадкой в ​​Атланте», – говорится в сообщении компании.

После приземления спасателям передали 11 пострадавших. Отмечается, что травмы, полученные во время перелета, не представляют угрозы для жизни.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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