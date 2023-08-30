Способный нести ядерное оружие самолет США впервые сел в Норвегии

Способный нести ядерное оружие американский бомбардировщик B-2 Spirit впервые совершил посадку в Норвегии. Он входит в число самолетов, переброшенных Пентагоном на авиабазу Кефлавик в Исландии, передает «Интерфакс» со ссылкой на командование ВВС США в Европе.

Стратегический стелс- бомбардировщик садился на авиабазе Эрланн в центральной части Норвегии накануне. Он совершил дозаправку. В командовании отметили, что самолеты B-2 Spirit выполняют учебные полеты в Арктике.

Норвегия заявила, что увеличила военные расходы из-за «бряцанья оружием» и гибридных угроз в регионе. Но национальное министерство обороны не считает Россию прямой угрозой для страны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»