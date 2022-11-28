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Понедельник, 28 ноября 2022, 09:33 мск

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Министр обороны Норвегии не увидел прямой угрозы от России

Фото: FreePik

Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам не видит прямой военной угрозы со стороны России. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, для Норвегии большое значение имеет ситуация на Крайнем Севере. У России остается Северный флот на Кольском полуострове и есть возможности угрожать морским коммуникационным линиям между Америкой и Европой и всей критически важной инфраструктуре под водой.

«Мы видим гибридные угрозы, это бряцание оружием с применением ядерного оружия. Вот почему мы увеличили наши расходы на оборону, вот почему мы повышаем нашу осведомленность. Однако мы не видим конкретной прямой военной угрозы для самой Норвегии», – сказал Грам.

На прошлой неделе в Осло заявили об увеличении финансирования на обучение солдат ВСУ на территории Европы. Норвежские власти выделят на эти цели около 15 млн долларов. Кроме того, Норвегия обещала помочь Киеву, предоставив полевые госпитали и медицинский транспорт.

Осло, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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