ФРГ отправит в Литву 4000 военных в 2024 году

ФРГ разместит в Литве полную бригаду из 4000 военных до конца 2024 года, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. Он назвал это решение «беспрецедентным» для немецкого Бундесвера.

Отправка немецких солдат в Литву должна показать «солидарность и ответственность в Восточном крыле».

«Это беспрецедентный случай для немецкого Бундесвера. Мы никогда не поступали так, перебрасывая за границу целую бригаду. Мы ожидаем увидеть создание бригады в конце 2024 года», – приводит слова министра портал ERR.

Писториус признал, что решение стало неожиданным для граждан Литвы и ФРГ. К началу декабря Берлин и Вильнюс согласуют свои шаги по размещению немецких военных.

«Нам нужны казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих. Это серьезный вызов не только для Литвы, но и для нас. Нужно делать все шаг за шагом», – добавил министр.

Польша примет на своей территории дополнительно несколько тысяч американских военных. Идет подготовка инфраструктуры для переброски американских солдат из других регионов Европы и США. Штаты уже имеют в Европе более 100 тыс. готовых к бою солдат, из них в Польше более 10 тыс., заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Берлин, Наталья Рязанова

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