Трамп отказался занять кресло спикера Палаты представителей США

Бывший президент США Дональд Трамп не будет претендовать на пост спикера Палаты представителей. Политик подчеркнул, что сосредоточен на возвращении в Белый дом.

«Если я смогу помочь с процессом (выборов), я это сделаю. У нас много людей, которые бы хорошо справились с работой спикера. Я сосредоточен на президентстве», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, накануне впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. За отставку Кевина Маккарти проголосовали даже его однопартийцы-республиканцы.

Предполагается, что выборы нового спикера Палаты представителей пройдут на следующей неделе.

Москва, Светлана Антонова

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