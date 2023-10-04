Трамп отказался занять кресло спикера Палаты представителей США

Бывший президент США Дональд Трамп не будет претендовать на пост спикера Палаты представителей. Политик подчеркнул, что сосредоточен на возвращении в Белый дом.
«Если я смогу помочь с процессом (выборов), я это сделаю. У нас много людей, которые бы хорошо справились с работой спикера. Я сосредоточен на президентстве», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости»).
Напомним, накануне впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. За отставку Кевина Маккарти проголосовали даже его однопартийцы-республиканцы.
Предполагается, что выборы нового спикера Палаты представителей пройдут на следующей неделе.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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