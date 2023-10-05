Япония сбросила в океан вторую партию воды с АЭС «Фукусима-1»

Оператор АЭС «Фукусима-1» компания TEPCO начала второй этап сброса радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». 5 октября в океан отправили 1200 разбавленного охладителя, передает телеканал NHK.

Первый сброс этого этапа произошел в 10:18 по местному времени. Второй этап сброса продлится 17 дней. За это время планируется вылить в океан около 7800 тонн очищенной воды из 10 резервуаров.

По данным TEPCO, уровень трития в сброшенных водах держится на уровне 63-87 беккерелей на литр. Экологический стандарт Японии – 60 000 беккерелей.

Общий объем переработанного охладителя на АЭС «Фукусима-1» на 28 сентября превышал 1,3387 млн тонн, под которые отведена 1000 резервуаров. До конца марта Япония намерена слить в океан около 31,2 тыс. тонн из 40 танков.

В Роспотребнадзоре отметили, что пока риска для жителей России нет. Но у сброса радиоактивной воды есть накопительный эффект. Результат этой операции трудно спрогнозировать.

Токио, Наталья Рязанова

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