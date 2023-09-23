«Есть эффект накопления»: Попова оценила последствия сброса зараженной воды с «Фукусимы»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какую опасность таит сброс радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима» для России. По ее словам, на сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Однако этот процесс только начался и будет эффект накопления, предупредила Попова.

«Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления, – указала она в интервью РИА «Новости». – Данный процесс только начался и еще никак себя не проявил».

Однако, подчеркнула Попова, «накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будет увеличиваться».

Глава ведомства отметила, что Россия практически не получает продукцию из Японии, но в российских территориальных водах, где рыбаки вылавливают рыбу и морепродукты, есть риски накопительного эффекта.

Попова добавила, что Роспотребнадзор усилит контроль за рыбной продукцией и водой после сброса воды с «Фукусимы». «Мы, со своей стороны, усилили контроль и будем дальше его усиливать», – сказала она, уточнив, что контролируется продукция, вода и донные отложения там, где есть такая возможность.

В сентябре Россельхознадзор провел 338 исследований для оценки радиоактивного фона рыбы, выловленной после сброса Японией воды с АЭС «Фукусима». Специалисты не нашли отклонений от нормы.

До этого, в конце августа Россельхознадзор проверил 443 партии рыбы и тоже не нашел превышение норм радиологических показателей.

Напомним, японский ядерный регулятор в июле разрешил компании Tepco (Tokyo Electric Power) сбросить в океан миллионы тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС «Фукусима». Эксперты МАГАТЭ подтвердили безопасность этих мероприятий. Радиоактивную воду сначала смешивают с морской, а затем сливают в океан.

В связи с этим несколько стран ввели запрет на поставку морепродуктов из Японии, в их числе Южная Корея и Китай. Специалисты в России заверили, что на внутреннем рынке нет продукции из местности вблизи «Фукусимы».

В начале сентября TEPCO сообщила, что впервые зафиксировала радиоактивный тритий в океанской воде.

Москва, Наталья Петрова

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