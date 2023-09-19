Россельхознадзор измерил радиоактивность рыбы после сброса Японией воды с АЭС

Россельхознадзор провел 338 исследований для оценки радиоактивного фона рыбы, выловленной после сброса Японией воды с АЭС «Фукусима». Специалисты не нашли отклонений от нормы.

С 11 по 15 сентября взято 112 проб рыбы и морепродуктов, выловленных в Приморском и Хабаровском краях, у Сахалина и Камчатки, Магаданской и Мурманской областях. Под проверку попали крабы, морской гребешок, креветки, сахалинская спизула, минтай, иваси, горбуша, кета, тунец.

«Проведено 338 исследований 112 проб рыбной продукции общим весом 26,7 тыс. тонн. Случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено», – говорится в сообщении приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В конце августа Россельхознадзор проверил 443 партии рыбы и не нашел превышение норм радиологических показателей. Контроль усилен в связи со сбросом в океан воды, использованной для охлаждения реактора АЭС «Фукусима-1». Власти Японии заявили, что вода очищена и представляет опасности.

Соседние с Японией страны и японские рыбаки протестовали против сброса воды в океан. 150 граждан Японии подали коллективный иск в суд с требованием остановить сброс радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима».

Владивосток, Наталья Рязанова

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