Жители Словакии возмущены тем, что украинские беженцы получают помощь от их государства, но при этом ездят на дорогих автомобилях. Настрой словаков на помощь Киеву заметно ослабел за минувший год, пишет The Financial Times.

У словаков развилось «глубокое негодование» из-за щедрости властей к украинских беженцам и Киеву. Местные граждане готовы помогать украинцам, которые действительно нуждаются в поддержке, но не богатым. Издание отмечает, что многие украинцы ездят на автомобилях, которые недоступны словакам.

Обозреватель издания Рафаэль Миндер побывал в деревне Чонковце на границе с Украиной. Он подтвердил возмущение словаков. Половина местных жителей недавно проголосовала за партию Smer, противников дальнейшей поддержки киевского режима.

Миндер отметил, что победа Smer на парламентских выборах стала еще одним сигналом об усталости Запада от украинской темы.

Ранее жители Чехии возмутились массовым отъездом украинских беженцев в отпуск на родину. Чехов не устроило, что украинцы устроили себе отдых на полученное от Праги пособие, а потом вернутся за новой выплатой.

Братислава, Наталья Рязанова

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