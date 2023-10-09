В США в перестрелке один человек был убит и восемь ранены

В американском штате Пенсильвания в результате стрельбы погиб один человек и по меньшей мере восемь получили ранения. Об этом сообщает телеканал CNN.

Перестрелка произошла во время проведения частного мероприятия в общественном центре в Уайт-Тауншипе. Причины конфликта выясняются.

По данным СМИ, три женщины и пятеро мужчин в возрасте от 19 до 23 лет получили ранения, нескольким из них оказали медицинскую помощь и отпустили домой. 18-летний юноша находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Полиция проводит расследование. Отмечается, что стрелявшим удалось скрыться, их разыскивают.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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