Нобелевскую премию по экономике получила американка за исследование женского труда

Нобелевскую премию по экономике в 2023 году присудили американке Клаудии Голдин. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

«Шведская королевская академия наук решила присудить Клаудии Голдин премию в области экономических наук 2023 года памяти Альфреда Нобеля за улучшение нашего понимания результатов женского рынка труда», – говорится в сообщении.

Как отметили в комитете, Голдин смогла представить новые и часто удивительные факты. В основе ее анализа и объяснительных моделей лежит тот факт, что выбор женщин часто был и остается ограниченным браком и ответственностью за дом и семью.

«Ее идеи выходят далеко за пределы США, и аналогичные закономерности наблюдались во многих других странах. Ее исследования позволяют нам лучше понять рынки труда вчера, сегодня и завтра», – добавили организаторы премии.

В прошлом году награда в области экономики досталась бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дыбвигу.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»