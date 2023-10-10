В США автомобиль протаранил здание консульства КНР

В Сан-Франциско неизвестный на автомобиле врезался в здание консульства Китая. Водитель был застрелен полицейскими. Об этом сообщает The New York Times.

Синяя Honda на большой скорости протаранила здание в зоне обработки консульских документов. В дипмиссии выступили с осуждением произошедшего и заявили, что нападение представляло угрозу жизни и безопасности персонала и людей на месте.

Полицейские открыли огонь по водителю. На данный момент неизвестно, был ли он вооружен. В результате полученных травм нападавший скончался в больнице.

Правоохранительные органы проводят расследование, личность и какие-либо детали о погибшем не раскрываются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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