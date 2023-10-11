Маск заявил о риске гражданской войны в Европе из-за мигрантов

Миграционная политика Европы может привести к гражданской войне, считает американский бизнесмен Илон Маск.

Один из пользователей соцсети раскритиковал миграционную политику европейского руководства. Он высказался против демонизации чиновников, выступающих за ограничения в приеме мигрантов.

Маск согласился, что нынешняя политика, открывшая все двери Европы для мигрантов, приведет к неприятным последствиям. «Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», – написал Маск в своем блоге в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Пользователи соцсетей все чаще отмечают, что в Европу прибыло множество граждан из других регионов и у них отличные от европейских ценности. По данным ООН, более 102 000 мигрантов покинули свои страны в поисках лучшей жизни в европейских государствах.

Ситуация в Европе обострилась на фоне эскалации конфликта на границе Израиля. В ряде стран прошли демонстрации в поддержку Палестины, в то время как европейские власти поддержали правительство Израиля.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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