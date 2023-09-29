Более 2500 человек погибли на пути в Европу по Средиземному морю

Более 2,5 тыс. человек погибли или пропали без вести, пока добирались в Европу через Средиземное море в 2023 году. Более 102 000 мигрантов покинули свои страны в поисках лучшей жизни в европейских государствах, сообщило управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Поток мигрантов в Европу значительно вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года. С января по август более 102 000 беженцев и мигрантов пытались попасть из Туниса в Европу, что на 260% больше, чем в 2022 году.

«На 24 сентября более 2500 человек числились погибшими или пропавшими без вести. Это на две трети больше, чем за тот же период в 2022 году. К августу в Испанию прибыли почти 4700 человек, на 18% больше, чем в 2022 году, в Италию более 130 тыс. человек, на 83% больше», – говорится в сообщении пресс-службы Совбеза ООН.

На итальянском острове Лампедуза число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей. Население всего острова составляет около 6,3 тыс. человек, а число прибывших мигрантов почти втрое превышает эти цифры.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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