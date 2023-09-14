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Четверг, 14 сентября 2023, 15:16 мск

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На итальянском острове число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей

На итальянском острове Лампедуза, где число нелегальных мигрантов превысило количество местных жителей, начались беспорядки. Власти объявили чрезвычайное положение. Об этом сообщает Le Figaro.

Накануне на остров, где и ранее наблюдалась тяжелая ситуация с нелегальной миграцией, прибыли, по разным данным, от 6 до 7 тысяч беженцев. При этом пункт размещения для вынужденных переселенцев на Лампедузе способен принять не более 400 человек, а население всего острова составляет около 6,3 тысячи жителей.

Мигранты устроили давку у пункта раздачи еды и воды Красного Креста. Полицейским пришлось сдерживать толпу. Кроме того, столкновения произошли в порту, где беженцы требовали дать им покинуть причал и перевезти в другие места. Не обошлось без жертв среди прибывающих: пятилетний ребенок погиб, упав в воду.

Мэр острова Филиппо Маннино объявил чрезвычайное положение. Для сдерживания буйных мигрантов полиции пришлось применить силу.

Рим, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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