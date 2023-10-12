США перебрасывают в Великобританию стратегические бомбардировщики

США перебрасывают группу стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer в Великобританию. Это делается «на фоне растущей глобальной нестабильности после эскалации израильско-палестинского конфликта».
Самолеты должны прибыть на авиабазу Фэрфорд в Англии. Точно количество бомбардировщиков не называется. Известно, что они уже покинули авиабазу Дайс в штате Техас, сообщает новостная служба Gloucestershire Live.
Ранее в Фэрфорд прибыл обслуживающий персонал ВВС США, который провел подготовку взлетно-посадочной полосы.
По словам источников издания, не исключено, что B-1B могут быть задействованы в операции по демонстрации силы на Ближнем Востоке.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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