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Четверг, 12 октября 2023, 14:40 мск

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США перебрасывают в Великобританию стратегические бомбардировщики

США перебрасывают группу стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer в Великобританию. Это делается «на фоне растущей глобальной нестабильности после эскалации израильско-палестинского конфликта».

Самолеты должны прибыть на авиабазу Фэрфорд в Англии. Точно количество бомбардировщиков не называется. Известно, что они уже покинули авиабазу Дайс в штате Техас, сообщает новостная служба Gloucestershire Live.

Ранее в Фэрфорд прибыл обслуживающий персонал ВВС США, который провел подготовку взлетно-посадочной полосы.

По словам источников издания, не исключено, что B-1B могут быть задействованы в операции по демонстрации силы на Ближнем Востоке.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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