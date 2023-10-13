Израиль знал о продвижении ХАМАС, но принимал его за учения – СМИ

Разведка Израиля получила сведения о движениях боевиков ХАМАС за несколько часов до их атаки. Военные приняли эту подготовку за учения и решили не поднимать тревогу, пишет The Times of Israel.

По данным издания, в круг осведомленных лиц входил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

«Высокопоставленные военные и представители Службы общей безопасности провели телефонные переговоры за несколько часов до нападения ХАМАС. Они пришли к выводу, что действия в Газе являются учениями, и решили не поднимать тревогу и не наращивать силы в пограничном районе Газы», – говорится в статье.

Вопрос посчитали не срочным и решили обсудить утром. К границе с сектором Газа отправили небольшую оперативную группу на всякий случай. Она одна из первых столкнулась с атакой боевиков ХАМАС, несколько человек были ранены. Израильские военные подтвердили, что видели «ранние признаки», но четких предупреждений об атаке не было.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не получал никаких сообщений от разведки касательно движений ХАМАС. Доклад ему поступил в 06:09 утра, когда атака со стороны Газы уже началась.

Аналитики на Западе удивлены провалом израильской разведки, в котором придется разбираться еще несколько лет. В США отметили, что у Израиля было достаточно информации, но он не сумел ее оценить и понять степень угрозы от противника.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что израильская разведка слишком доверилась искусственному интеллекту. ХАМАС нашли способ «взять под контроль поток информации, собираемый Израилем» и благодаря продуманной схеме скрыл свои передвижения.

Москва, Наталья Рязанова

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