WSJ узнала об участии Ирана в планировании атаки на Израиль

Иран помогал движению ХАМАС спланировать атаку на Израиль, пишет The Wall Street Journal. Аналитики уверены, что Иерусалиму на годы вперед хватит загадки того, как израильская разведка могла пропустить подготовку к атаке.

Высокопоставленные лица в движениях ХАМАС и «Хезболлах» рассказали, что встречались в Бейруте. Там офицеры Корпуса стражей исламской революции и боевики ХАМАС с августа прорабатывали детали будущей атаки на Израиль, пишет издание.

Конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин допустила, что применяемое боевиками ХАМАС американское оружие могло попасть к ним из Афганистана и Украины. Она призвала Пентагон вместе с израильскими военными отследить серийные номера захваченного у боевиков оружия.

Обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес предупредил, что Израилю придется долго разбираться, как их разведка пропустила подготовку в секторе Газа.

«Нападение ХАМАС – это провал разведки, на разбор которого у Израиля могут уйти годы. Настоящие провалы разведки происходят не просто от недостатка информации, а от неспособности ее понять, оценить способность своего противника действовать одновременно в воздухе, на море и на суше», – написал Игнейшес.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал одной из главных ошибок израильской разведки увлечение искусственным интеллектом. По его мнению, ХАМАС нашли способ «взять под контроль поток информации, собираемый Израилем».

Риттер предположил, что ХАМАС тщательно продумал план дезинформации, чтобы скрыть свои передвижения. Участники сохраняли обычный уровень коммуникаций, «чтобы израильские алгоритмы искусственного интеллекта были уверены, что ничего странного не происходит», говорится в его статье для Consortium News.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»