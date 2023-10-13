Во Франции мужчина с ножом напал на школу

Во Франции вооруженный ножом мужчина напал на школу. На данный момент известно об одном погибшем. Несколько человек получили ранения. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел в школе Гамбетта в городе Аррас на севере страны. Преступник ранил учителя, от полученных травм пострадавший скончался. Кроме того, травмы получили еще несколько человек, их число не уточняется.

Правоохранителям удалось задержать нападавшего. По некоторым данным, подозреваемому около двадцати лет, он ранее учился в этой же школе.

Как уточняют местные СМИ, перед нападением мужчина прокричал «Аллах Акбар». Кроме того, был задержан брат подозреваемого.

Париж, Зоя Осколкова

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