В Японии сбежавшая из зоопарка обезьяна напала на человека

В Японии шимпанзе сбежал из зоопарка и напал на пытавшегося изловить его сотрудника. Об этом сообщает The Japan News.
Обезьяна вырвалась из клетки, из-за чего посетителей зоопарка пришлось срочно эвакуировать.
Несколько сотрудников выдвинулись на поимку беглеца. Шимпанзе удалось выследить и обездвижить с помощью транквилизаторов.
Однако один сотрудник все же получил ранения. Животное набросилось на него и несколько раз укусило за лицо.
Токио, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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