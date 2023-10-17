В Японии сбежавшая из зоопарка обезьяна напала на человека

В Японии шимпанзе сбежал из зоопарка и напал на пытавшегося изловить его сотрудника. Об этом сообщает The Japan News.

Обезьяна вырвалась из клетки, из-за чего посетителей зоопарка пришлось срочно эвакуировать.

Несколько сотрудников выдвинулись на поимку беглеца. Шимпанзе удалось выследить и обездвижить с помощью транквилизаторов.

Однако один сотрудник все же получил ранения. Животное набросилось на него и несколько раз укусило за лицо.

Токио, Зоя Осколкова

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