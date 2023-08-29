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Вторник, 29 августа 2023, 15:09 мск

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В Стамбуле сбежавшая домашняя обезьяна покусала трех человек

Фото: FreePik

В Стамбуле бродившая по улицам города обезьяна покусала трех человек. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber. Все пострадавшие госпитализированы.

Обезьяна вчера вечером сбежала от своего хозяина в районе Бююкчекмедже. Прогуливающее по улицам мегаполиса животное укусила проходившую мимо женщину, а затем пожилого мужчину. На опубликованном в в Сети видео видно, как обезьяна набросилась на девочку и укусила ее за ноги.

Позже обезьяна проникла на террасу в пятиэтажном доме и напала на хозяина квартиры, укусив его за голову. Затем животное через балкон забралось в квартиру на втором этаже этого же дома и повредила мебель. Хозяйка квартиры успела спрятаться от агрессивной обезьяны в комнате.

По информации телеканала NTV, три человека, подвергшиеся нападению примата, были доставлены в больницу.

Пострадавшая женщина еще продолжает лечение, а укушенного в ногу пенсионера выписали после прививки от столбняка и бешенства. О судьбе пострадавшего хозяина квартиры не сообщается.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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