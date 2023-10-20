Израиль принял решение о проведении наземной операции против ХАМАС

Решение о проведении наземной операции против движения ХААМАС в секторе Газа принято, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

По его словам, без наземной операции невозможно будет освободить заложников, захваченных боевиками.

«Я бы сказал, что решение принято. Это связано с выполнением наших задач: разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников. Без использования наземной операции это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято», – приводит слова дипломата ТАСС.

Армия обороны Израиля ранее отложила намеченную на 15 октября наземную операцию в секторе Газа. Причина – плохая погода.

Представитель ЦАХАЛ Арье Шаруз Шаликар признал, что дату начала сухопутной операции держат в секрете из соображений безопасности.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

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