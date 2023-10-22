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Воскресенье, 22 октября 2023, 12:57 мск

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В США неизвестный убил женщину-раввина

В США неизвестный убил женщину-раввина. Полиция проводит расследование, подозреваемого разыскивают.

Тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли на улице в центре Детройта. Как установлено, жертвой расправы стала Саманта Уолл – лидер городской еврейской общины. Об этом сообщила генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель.

Уолл также была сотрудницей аппарата конгрессмена от Демократической партии Элиссы Слоткин, где работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами.

В настоящее время нет данных о том, что послужило мотивом к убийству. Проводится расследование.

Детройт, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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