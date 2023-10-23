Энергосистема Украины не сможет дать свет и тепло даже тем немногим украинцам, что остались в стране, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, угля и газа запасли недостаточно, плановые работы в системе не проведены.

«При потребности энергетической системы Украины в угле примерно 1,8-3 млн тонн, заготовлено около 700 тыс. тонн. Она не обеспечит необходимое количество выработки электроэнергии, тепла даже для того небольшого населения, которое осталось сейчас на Украине», – написал политик в свое м телеграм-канале.

Азаров подчеркнул, что виной всему вовсе не удары по украинским объектам инфраструктуры. Киевский режим упустил подготовку к зиме.

«И удары ВС РФ здесь ни при чем. Что, удары мешают заготавливать уголь? По углю энергетическому – не готовы, по запасам газа – не готовы, плановые ремонты не проведены. В том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система, она абсолютно не готова к зиме», – говорится в сообщении.

Украинцев предупредили о коллапсе в коммунальной сфере, поскольку жителям планируют отключать услуги ЖКХ ради экономии бюджета. Украинские СМИ узнали, что электросети страны готовы к зиме на 98%, АЭС – на 70%, а ТЭС – только на 30%.

Глава администрации Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в столице Украины под угрозой срыва из-за долгов правительства страны по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. Задолженность составила 6,8 млрд гривен или 18 360 млрд рублей.

Киев, Наталья Рязанова

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