Эстония обратилась к Китаю для расследования инцидента в Балтийском море

Власти Эстонии связались с Пекином для сотрудничества при расследовании повреждения телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эстонское министерство иностранных дел.

Как сообщил агентству представитель ведомства, Эстония намерена поощрять любые виды сотрудничества, необходимого для проведения расследования.

«Эстония поддерживает контакты с властями Китая, чтобы обеспечить сотрудничество в расследовании», – отметил дипломат.

О повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин. По его словам, кабель был поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector.

Работу газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановили 8 октября из-за подозрения, что случилась утечка. Финская полиция уверена, что газопровод поврежден умышленно. После инцидента НАТО объявило о наращивании группировки для патрулирования Балтийского моря.

Таллин, Зоя Осколкова

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