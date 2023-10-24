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Суббота, 28 октября 2023, 02:56 мск

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При столкновении судов в Северном море несколько человек пропали без вести

В Северном море столкнулись два грузовых судна, одно из них затонуло. Проводится поисково-спасательная операция. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям на море Германии.

Инцидент произошел в Немецкой бухте неподалеку от острова Гельголанд. Примерно в 20 километрах от берега столкнулись грузовые суда под британских флагом и под флагом Багамских островов.

Первое судно затонуло, несколько человек оказались в воде, одного удалось спасти. Поиски пропавших без вести продолжаются. Для этого задействовано несколько кораблей.

Известно, что на борту второго судна, которое остается на плаву, находятся 22 человека.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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