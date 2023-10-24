МАГАТЭ начало проверку в Японии в связи со сбросом воды

Международное агентство по атомной энергии отправило в Японию комиссию для оценки безопасности сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Проверяющие будут следить за процессом, пока вся вода не окажется в океане, сообщил телеканал NHK.

Делегация МАГАТЭ 24 октября провела ряд встреч со специалистами, включая оператора АЭС. Сотрудники атомного регулятора планируют осмотреть установку и лично увидеть процедуру разбавления и сброса воды в океан.

«В МАГАТЭ заверили, что проведут оценку объективно и не зависимо, на основе научных данных. Комиссия поделится результатами проверки безопасности с международным сообществом», – говорится на портале телеканала.

Отчет планируется опубликовать через два месяца

5 октября оператор АЭС «Фукусима-1» компания TEPCO начала второй этап сброса радиоактивной воды с аварийной станции. В первый день в океан отправили 1200 разбавленного охладителя. До конца марта Япония намерена слить в океан около 31,2 тыс. тонн из 40 танков.

Китай запретил ввозить в страну рыбу и морепродукты из Японии с началом сброса радиоактивной воды в океан. 16 октября Россия присоединилась к ограничению импорта японского улова на неопределенный срок.

Токио, Наталья Рязанова

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