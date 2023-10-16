Россия остановила ввоз рыбы и морепродуктов из Японии

Россия присоединилась к ограничению импорта рыбы и морепродуктов из Японии, введенному Китаем. До подтверждения полной безопасности японский улов не будет попадать на полки российских магазинов, сообщили в Россельхознадзоре.

Ведомство с 16 октября 2023 года ввело временное ограничение на ввоз в страну рыбы и морепродуктов из Японии в связи со сбросом в океан радиоактивной воды.

«Ограничения вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора», – говорится в сообщении ведомства.

В конце августа Китай в очередной раз выступил против сброса в океан отработанной воды с АЭС «Фукуима-1» в Японии. После тотальных проверок на радиоактивность Пекин запретил импорт японских морепродуктов. Роспотребнадзор заявил, что в России не выявили опасной продукции, но напомнил об эффекте накопления.

5 октября компания TEPCO начала второй этап сброса радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

Москва, Наталья Рязанова

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