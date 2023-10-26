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Суббота, 28 октября 2023, 02:31 мск

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Швеция предоставит американской армии доступ к своим военным базам

Фото: freepik.com

Швеция и США собираются заключить соглашение о предоставлении доступа американской армии к шведским военным базам. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По словам главы минобороны, это усилит американское присутствие на севере Европы. «Оно окажет сдерживающий и стабилизирующий эффект», – цитирует Йонсона издание Dagens Nyheter.

Согласно документу, военные США получат доступ к объектам около городов Лулео, Эстерлунд и Гетеборг, а также на острове Готланд. Ожидается, что это облегчит работу НАТО по защите Финляндии и стран Балтии. Планируется, что соглашение вступит в силу осенью 2024 года.

Швеция направила запрос на членство в НАТО летом прошлого года. Для вступления в блок стране обходимо получить одобрение от всех участников альянса. В настоящее время заявку Стокгольма не ратифицировали Венгрия и Турция.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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