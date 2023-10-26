Палестина в ООН обвинила Израиль в применении фосфорных снарядов

Израиль использовал снаряды с белым фосфором для ударов по сектору Газа, заявил глава дипмиссии Палестины в ООН Ибрагим Крайши. ЦАХАЛ также применил фосфорные боеприпасы для ударов по территории Ливана.

«Израиль использовал белый фосфор во время своих ударов по Газе, что также было установлено Human Rights Watch», – приводят слова Крайши «Известия».

Израильские военные также использовали фосфорные снаряды для обстрела территории на юге Ливана. Под удар попал населенный пункт Эйта-эш-Шааб и районы западнее. Обстрел привел к лесному пожару рядом с городами Альма-эш-Шааб и Эн-Накура, передал ливанский телеканал Al Manar.

МИД Палестины обвинил израильскую армию в использовании фосфорных бомб во время бомбардировки в ночь на 11 октября. Такие боеприпасы сбросили на район Аль-Карама в секторе Газа.

Женевская конвенция запрещает использовать фосфорные боеприпасы против мирного населения. США и Израиль отказались подписать документ.

Женева, Наталья Рязанова

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