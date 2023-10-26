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Улетевший из тюрьмы на вертолете «король побегов» проведет за решеткой более 30 лет

Во Франции один из самых известных преступников приговорен к новому сроку за побег. Рецидивист не раз сбегал из мест заключения, а однажды улетел из тюремного двора на вертолете. Об этом сообщает Le Monde.

Редуан Фаид был приговорен к 14 годам лишения свободы за последний побег, который он совершил в 2018 году. Тогда брат заключенного вместе с сообщниками угнали вертолет из летной школы, угрожая пилоту. Они приземлились в центре тюремного двора и выкрали Фаида. Впрочем, спустя три месяца беглец был пойман.

Пресса окрестила француза «королем побегов». Сам он в зале суда заявил, что стремление к свободе – «это аддикция, которая поглощает его и которую он не в силах излечить». Обвиняемый заявил присяжным, что вдохновлялся героем фильма «Лицо со шрамом» Тони Монтаной.

В 2013 году Фаид уже сбегал из другого исправительного учреждения. Тогда он взял в заложники четырех охранников и подорвал пять ворот. В тот раз его задержали через полтора месяца.

В результате Фаид, его брат и еще пять человек были приговорены к различным срокам заключения. Учитывая предыдущие приговоры, «королю побегов» предстоит провести за решеткой больше 30 лет.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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