российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 октября 2023, 12:24 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Япония заморозит активы девяти руководителей и членов ХАМАС

Правительство Японии рассматривает возможность заморозки активов руководителей палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники.

По данным телеканала, речь идет о счетах и криптовалюте, принадлежащих девяти руководителям и членам ХАМАС. В настоящее время вопрос о блокировке активов находится в завершающей стадии согласований.

Планируется, что пакет санкций в отношении палестинского движения будет утвержден на заседании японского правительства 31 октября.

Ранее ограничения в отношении ХАМАС ввел Минфин США. По мнению американского правительства, санкции должны ударить по финансированию боевых действий ХАМАС против Израиля.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

Израильская армия нанесла новый массированный удар по сектору Газа / «Резкая деградация»: МИД России сделал заявление о новом этапе эскалации палестино-израильского конфликта / Представитель ХАМАС заявил о намерении отпустить россиян из числа заложников / Израиль нанес удары по 150 подземным объектам сектора Газа / Военная база США в Сирии подверглась атаке беспилотников / «Эту войну начал Запад»: представитель ХАМАС раскрыл детали переговоров в Москве / Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой войны из-за эскалации израильско-палестинского конфликта / ХАМАС не будет освобождать заложников без прекращения огня

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Финансы, Экономика, Ближний Восток, Израиль,