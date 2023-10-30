Япония заморозит активы девяти руководителей и членов ХАМАС

Правительство Японии рассматривает возможность заморозки активов руководителей палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники.
По данным телеканала, речь идет о счетах и криптовалюте, принадлежащих девяти руководителям и членам ХАМАС. В настоящее время вопрос о блокировке активов находится в завершающей стадии согласований.
Планируется, что пакет санкций в отношении палестинского движения будет утвержден на заседании японского правительства 31 октября.
Ранее ограничения в отношении ХАМАС ввел Минфин США. По мнению американского правительства, санкции должны ударить по финансированию боевых действий ХАМАС против Израиля.
Токио, Зоя Осколкова
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