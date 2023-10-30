Израиль возобновил подачу воды в Газу по двум водопроводам

Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа еще по одному водопроводу. Также жителям анклава доставили гуманитарную помощь еще на 33 грузовиках. Общее число проехавших на территорию Газы машин с продуктами и предметами первой необходимости достигло 117, пишет The Times of Israel.

Израильский координатор правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT) сообщил, что открыта подача чистой воды по второму из трех водопроводов. Общий объем подаваемой в сектор Газа воды достиг 28,5 млн литров в сутки – чуть более половины объема, подаваемого в регион до обострения конфликта. Первый водопровод возобновил работу 9 октября.

По данным ООН, за сутки 29 октября 33 грузовика с гуманитарной помощью проехали через пограничный переход Рафах на границе с Египтом. Это самая крупная партия помощи с 21 октября, когда пограничный переход вновь заработал. Всего в Газу доставлены гуманитарные грузы на 117 грузовиках.

После эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября Израиль полностью блокировал сектор Газа. Все поставки были остановлены, включая провоз топлива, воды и продуктов. Ряд стран назвал происходящее в регионе коллективным наказанием для палестинцев. Иордания на специальной сессии ГА ООН по защите гражданского населения Палестины назвала военным преступлением действия Израиля.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

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